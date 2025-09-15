秋田朝日放送 秋田県の調査によると9月１日時点で、県内には100歳以上の人が９６２人います。敬老の日に、今年１００歳を迎えた由利本荘市の女性に元気の秘訣を聞きました。 今年１００歳の誕生日を迎えた由利本荘市の工藤キヨシさん。工藤さんは１９２５年４月１６日に旧矢島町川辺で７人兄妹の次女として生まれました。結婚を機に由利地域の黒沢に嫁ぎ、農業に励んでいたという工藤さん。畑仕事では季節ごとに異なる野菜