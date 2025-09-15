大分県中津市の商店街で14日、自転車などが燃える火事がありました。けが人はいませんでしたが辺りには火の気がなく、警察は不審火の可能性もあるとして調べています。 中津市の商店街 火事があったのは中津市京町の商店街です。 警察などによりますと14日午前11時半ごろ、近所の人から「停まっている自転車から火が出ている」と119番通報がありました。 中津市の商店街 消防車4台が出動し火は