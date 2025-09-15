映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」の一こま（ソニー・ピクチャーズエンタテインメント提供、AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米主要メディアは15日までに、映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」が、北米での公開後、初の週末興行収入で推定7千万ドル（約103億円）を記録したと報じた。1999年に北米公開の「劇場版ポケットモンスターミュウツーの逆襲」が記録した3100万ドルを超え、日