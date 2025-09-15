１５日午後３時１５分頃、熊本県八代市渡町の球磨川で、「遊泳中の男性が行方不明になった」と一緒にいた友人から１１９番があった。熊本県警八代署などの発表では、同５時半頃に同市の男子中学生（１３）が救助されたが、搬送先の病院で死亡が確認された。男子中学生は友人と川で遊泳していたという。