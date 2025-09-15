アメリカのルビオ国務長官が14日、ガザ情勢を協議するためイスラエルを訪問しました。イスラエル軍は14日もパレスチナ自治区ガザの中心都市・ガザ市への攻撃を強め、ロイター通信は住宅30棟以上が破壊されたと報じました。ハマスの幹部を殺害するためイスラエルが9日にカタールを空爆したことに批判が高まる中、アメリカのルビオ国務長官は14日にイスラエルを訪問しました。停戦交渉などへの影響を話し合うとみられます。一方、ア