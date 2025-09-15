テレビ大分 地上と宇宙をつなぐ宇宙エレベーター。その未来の移動手段をテーマにした子供たちのプログラミングの大会が大分県大分市で初めて開かれました。 「宇宙エレベーター」は地上と宇宙ステーションをケーブルでつなぎ、人や物を運ぶ未来の移動手段として研究が進められています。 15日、大分市で初めて開かれたのが宇宙エレベーターをテーマにしたプ