広島ドラゴンフライズは来シーズンの本拠地となる広島グリーンアリーナでプレシーズンマッチを戦いました。９月１３日の佐賀とのプレシーズンマッチで初めて使用されたのが、ことし4月に完成したスイートルームです。■有田優理香リポート「この高さからコートを見下ろすことができます。窓ガラスなどもないので迫力がダイレクトに伝わります。」新リーグ「Bプレミア