全国高校サッカー選手権広島県大会です。決勝トーナメントを戦うベスト16が出そろいました。伝統校、白の国泰寺と、2年前には初のベスト4に進むなど力を伸ばしているピンクの桜が丘の一戦。スコアレスで迎えた後半12分、国泰寺が高い位置でボールを奪い3年・早野がゴール！先制に成功します。さらに2年・名越のゴールなどで2点を追加し、突き放します。桜が丘は試合終盤、3年・川上が意地を見せ1点