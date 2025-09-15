9月11日、女優・鈴木保奈美が自身のInstagramを更新。背中あらわなセクシーショットを披露し、話題を呼んでいる。10日には、ファッション誌『Precious』（小学館）10月号で撮影した、秋冬コーデの写真を数枚投稿。グレーのノースリーブのワンピース姿も公開されたが、これが前から見るとノースリーブ、後ろから見ると背中がまるっと開いている大胆なデザインだったのだ。11日には『オフショット』として、後ろからのショット