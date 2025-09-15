第一印象はわずか７秒で決まると言われていますし、一度下がった印象を取り戻すには何倍もの努力が必要。だからこそ最初の振る舞いが肝心なんです。そこで今回は、出会いを台なしにする「NG行動」と「逆転テク」を紹介します。スマホいじりと無表情は即マイナス会話中にスマホをちら見したり、表情が硬いままだと「自分に興味がない」と相手は感じてしまいます。なので、スマホをしまって、相手の目を見て笑顔でうなずくのが鉄則。