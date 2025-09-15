パーク男子で優勝した中村輪夢＝福岡県営筑後広域公園BMXパーク自転車BMXフリースタイルのアジア選手権は15日、福岡県営筑後広域公園BMXパークで行われ、パークで男子はパリ五輪代表の中村輪夢（ウイングアーク1st）が93.00点で優勝した。2位に小沢楓（岐阜第一高）が入った。女子は小沢の妹の美晴が85.40点で制し、2位は吉田実央（ともにN高）だった。アジア選手権が日本で開催されるのは初めて。