引退試合を終え、仲間にねぎらわれ笑顔を見せる永里優季さん＝15日、神奈川県厚木市サッカーの2011年女子ワールドカップ（W杯）で優勝した「なでしこジャパン」の一員だった永里優季さん（38）が15日、出身地の神奈川県厚木市で引退試合を行った。約1600人が観戦し、試合後に「つらいことの方が多かったが、素晴らしい仲間に会えたのは財産。最高のサッカー人生だった」と涙ながらにあいさつした。3月に現役引退を表明した。12