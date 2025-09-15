◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(15日、横浜スタジアム)日米通算200勝を狙う巨人・田中将大投手が、味方のエラーを打ち消す好投を披露しました。200勝の偉業へ残り『1勝』に迫る田中投手は、3回までDeNA打線をヒット1本に抑える無失点ピッチングをみせます。しかし0-0の4回、先頭の筒香嘉智選手をスプリットで詰まらせ打球はショートへ。打ち取ったかという打球でしたが、ショートを守る泉口友汰選手がファンブルし痛恨のエラーで