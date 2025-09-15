まだ暑さの残る日が続いていますが、ファッションはそろそろ秋冬モードへシフトしたいところ。そんなときに頼れるのが足元から季節感を取り入れるスタイリングです。中でも注目は【GU】のシューズコレクション。手に取りやすい価格帯に加え、履き心地やデザイン性でも「値段以上」と話題を集めています。そこで今回は、大人世代が買うべき「2025秋冬の最旬シューズ」をピックアップしました。🌼おしゃれのつもりが“おば見