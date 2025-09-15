ONE N’ ONLYが、11月26日(水)に発売されるメジャー1st アルバム『AMAZONIA』の新アーティスト写真とジャケットを公開した。本アルバムは、ラテンミュージックや南米のカルチャーを取り入れて作り上げてきた唯一無二なアイデンティティを体現した名刺がわりのメジャー1stアルバム。アートワーク面では神秘的な雰囲気を持つビジュアルと、パワフル且つミステリアスな独自のスタイルでアマゾンの熱帯雨林を彷彿とさせるジャケットデ