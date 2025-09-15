BiBimiが12月14日（日）に自主企画ライブシリーズの第9弾となる＜Bimi Live Galley #09 -moi moi-＞の開催を発表した。発表が行われたのは本日開催されたワンマンライブにて。＜Bimi Live Galley #09 -moi moi-＞は12月開催ということで“クリスマス”をテーマに推奨ドレスコードについて案内がなされ、ライブパフォーマンスだけでなくクリスマス抽選会を行うなど、2025年のBimiの活動を応援してくれたオーディエンスと共に過ごす