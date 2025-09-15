◆パ・リーグオリックス０―５ソフトバンク（１５日・京セラＤ大阪）ソフトバンクは３回に中村の２点二塁打などで３点を奪うと、１３安打５得点と打線がつながった。投げては先発の大津から無失点リレーで快勝。オリックス戦８連勝で優勝マジックを１１とした。５年前の２０２０年９月１５日、当時３軍コンディショニング担当の川村隆史さんが遠征先の神戸で急死（享年５５）。命日のこの日、京セラＤの選手サロンには似顔絵