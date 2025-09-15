◆パ・リーグ楽天５ｘ―４ロッテ（１５日・楽天モバイル）延長１２回に飛び出した小郷の球団通算２０００本塁打となるサヨナラ２号ソロを引き寄せたのは、楽天が誇る１２球団屈指の強力中継ぎ陣の快投だった。７月１日のロッテ戦以来の１軍登板となった先発のスペンサー・ハワード投手が、７安打４失点で４回途中ＫＯ。だがそこから則本昂大が１回１／３を、鈴木翔天、西垣雅矢、西口直人、藤平尚真がそれぞれ１回を、津留崎大