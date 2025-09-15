メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県が定める「高齢者交通安全週間」が14日始まったことに合わせ、名古屋市内で啓発イベントが開かれました。 啓発イベントは名古屋市西区の「イオンモール Nagoya Noritake Garden」で開かれました。 愛知県は9月14日から20日までを「高齢者交通安全週間」と定めています。 イベントには、「高齢者交通安全広報大使」に任命された「BOYS AND MEN」のメンバーが登場し、愛