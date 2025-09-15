連休中にホテルに泊まった人もいれば、これから宿泊する人もいると思います。旅行先から帰宅後、ホテルの客室に忘れ物をしたのに気付き、困ったことはありませんか。ホテルで多い忘れ物について、ホテルビースイーツ（大阪市中央区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。ホテルビースイーツは公式TikTokアカウントで「ホテルの忘れ物ランキング」というタイトルの動画を公開。この動画では、スタッフが、ホテルで多い忘れ