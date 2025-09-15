エレガントなアタッシェケースでお馴染みの米国トータルラゲージブランド・ゼロハリバートンから、アタッシェケースを彷彿とさせるデザインのiPhone17／iPhone17 Pro対応ケースと、ブランド初となるApple Watch用バンドが登場しました。iPhone17（Pro）対応ケースは、手帳タイプの「Hybrid Shockproof Flip Case」（9900円）と、背面カバータイプの「Hybrid Shockproof Case」（7150円）の2種類。手帳タイプは内側にカードポケット