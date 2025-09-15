「大渦大賞・Ｇ１」（１５日、鳴門）失敗を糧に好レースを見せた。安河内健（３０）＝佐賀・１２２期・Ａ１＝が３日目９Ｒで３コースからまくり差して突き抜けて１着。「２日目のレースの反省を踏まえて、いい差しが入りました」と、会心のレースに笑みがこぼれた。仕上がりにも手応えをつかむ。「足は行き足を中心にいいと思う。差した感じも良かったです」。３日目終了時点で得点率は６・００で１５位タイ。白星を弾みに勝