男子中学生が川に流され死亡しました。15日午後2時過ぎ、熊本・八代市の球磨川で「男子中学生が、遊泳中に行方不明になった」と一緒に遊んでいた友人から通報がありました。通報を受けた消防などが午後5時半すぎ、現場の下流で男子中学生を発見し救助しましたが、死亡が確認されました。消防によりますと、男子中学生は友人5人と球磨川で遊んでいたということです。警察と消防が事故の原因を調べています。