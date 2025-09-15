¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¡¢RIP SLYME¤¬15Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¾®äØÀéË­¼çºË¤Î¥Õ¥§¥¹¡ÖKOYABU SONIC 2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¡¢³èÆ°¤òºÆ³«¡£14Ç¯°ÊÍè¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¥³¥ä¥½¥Ë¤Ï¡ÖOne¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢RYO¡ÝZ¤¬¡ÖRIP SLYME is back¡×¤ÈÀä¶«¡£¡Ö³Ú±à¥Ù¥¤¥Ù¡¼¡×¤Ê¤É8¶Ê¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£¾®äØ¤â¶ÊÃæ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤Æ²Î¤¤ÍÙ¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¨¤¨¤Î¤ó¸«¤¿¤Ê¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹