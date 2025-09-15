80年代以降、ロックバンド「ザ・ルースターズ（THE ROOSTERS）」ボーカル＆ギタリストとして名をはせた、ミュージシャン大江慎也（66）が15日、スタッフ名義のX（旧ツイッター）に動画をアップし、脳梗塞を患っていることを公表した。投稿された動画に、大江はジャケット、サングラス姿で登場。「こんにちは、皆さん、大江慎也です。お元気でしょうか」とあいさつし「右手のしびれが続き、整形外科を受診しました。そうしたら、脳