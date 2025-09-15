17歳以下のメンバーで構成された国の内外4チームで争う国際ユースサッカー。新潟選抜は9月13日、日本代表と対戦し、2対1で勝利しました。オーストラリア代表との初戦に3対1で勝利した新潟選抜。13日は、日本代表と対戦しました。■前半14分新潟選抜が先に試合を動かします。帝京長岡・秋山が粘って、稲場。アルビレックス新潟ユース、稲場健人の2試合連続ゴールで先制します。■前半32