今季のドライバーズランキングで角田より下位は、コラピントとドゥーハンしかいない(C)Getty Images2025年シーズンのF1は今週末開幕のアゼルバイジャンGPを含め、残り8レースとなった。レッドブルの角田裕毅は今季序盤の第3戦日本GPからチームに加入するも、期待された上位での走りが見られず、トータルで12ポイント、ドライバーズランキングでは19位と苦しい状況が続いている。【写真】ファン羨望のモドリッチとの2ショット！角