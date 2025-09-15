イタリア1部インテルとキットサプライヤーのNikeは9日、今シーズンの新サードユニフォームを発表した。ダークカラーに発色の良いオレンジを組み合せたこのデザインは、2004年に登場した“Nikeのテンプレート”に触発されたものだ。Inter 2025-26 Nike Thirdインテル 2025-26 Nike サード ユニフォーム新サードユニフォームは、主に2004年から2006年にかけて展開したNikeのテンプレート、「Total 90（トータル90）」にインスピレー