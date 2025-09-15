人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月16日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）思い付きで始めたことがトラブルのもとに……。今日は延期がおすすめ。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）短気は損気。腹を立てると運気が低下するので、寛容さを大切に。10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ