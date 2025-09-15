「大渦大賞・Ｇ１」（１５日、鳴門）西山貴浩（３８）＝福岡・９７期・Ａ１＝が予選突破へ望みをつないだ。３日目１１Ｒでインから逃げ切ってシリーズ初白星をゲット。予選最終日はボーダーを６・００と想定すると２走１２点条件の勝負となる。２日目までは出足不足に悩まされていたが、「まだ出足や押し感は甘いけど、４走した中では一番まともだった。方向性は見えてきた」と、光が射してきた様子。さらに上積みをしてノル