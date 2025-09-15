サッカー女子のSOMPO・WEリーグ第6節最終日は15日、ヨドコウ桜スタジアムなどで2試合が行われ、INAC神戸はノジマ相模原に5―1で快勝し、勝ち点15で首位を守った。昨季覇者の日テレ東京VはC大阪ヤンマーに3―2で競り勝ち、同12とした。