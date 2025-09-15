「大渦大賞・Ｇ１」（１５日、鳴門）３日目も１、２着とまとめてオール２連対をキープする池田浩二（４７）＝愛知・８１期・Ａ１＝が、２位以下を大きく引き離して断然の得点率トップに立ち、シリーズをけん引している。舟足には「乗りづらさは多少改善されてきたけど、１２Ｒは回転が合っていなかった」と、まだ完調ではないが、日ごとに仕上げてきている印象だ。予選最終日は８Ｒ５号艇の１回走り。存在感を示して予選首位