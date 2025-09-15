2年連続胴上げ投手の快挙を達成2年前まで楽天でプレーし、現在はメキシカンリーグのメキシコシティ・レッドデビルズに所属する安樂智大投手が14日（日本時間15日）、ポストシーズンの優勝決定シリーズで2年連続の胴上げ投手となった。今季は22セーブでタイトルを獲得する活躍を見せ、日本のファンもその“激変”に驚いている。安樂は2023年まで楽天の中継ぎとして3年連続50試合以上に登板したが、同年オフに複数の選手がハラス