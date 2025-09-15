【モデルプレス＝2025/09/15】元HKT48で女優の兒玉遥が15日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露した。【写真】兒玉遥、美脚際立つミニワンピ姿◆兒玉遥、美脚披露兒玉はフランス・ニースでの旅行の様子を紹介。海を背景に、美しい背中や脚が際立つキャミワンピース姿を披露した。この投稿に、ファンからは「抜群スタイル」「絵になる」「色白で綺麗」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）【Not Sponso