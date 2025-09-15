「敬老の日」の9月15日、福岡市動物園では、園内で長生きしている動物たちにプレゼントを贈って長寿を祝いました。 福岡市動物園で、長寿動物の代表としてお祝いされたのは、推定48歳のメスのチンパンジー「サクラ」です。飼育員から、サクラの好物のバナナ・ブドウ・柿などでつくった特製のエサがプレゼントされました。■訪れた人「長生きしているとは思えないくらい元気でびっくりしました。ずっと元気でこの動物園に