200馬力あれば思い切り夢中になれる2010年代半ばのホットハッチと比べて、速いとはいえないトヨタ86。それでも0-100km/h加速は7.4秒で、満足できる動力性能は備わる。むしろ、公道でもしっかりアクセルペダルを倒せる。【画像】200馬力あれば夢中になれるトヨタ86とBRZ現行のGR86とスープラAE86レビンも全116枚豊かな感触と、意思疎通のしやすさ、笑顔を生む楽しさこそ、86の真髄。ドライバーが努力するほど報いてくれる。