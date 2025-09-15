河北省張家口市の市街地で水素燃料電池搭載の路線バスに乗り込む市民。（２０１８年７月２５日撮影、石家荘＝新華社記者／楊世尭）【新華社済南9月15日】中国交通運輸部の李揚（り・よう）副部長は12日、国内都市部の路線バスの台数は2024年末時点で65万8千台となり、うち新エネルギー路線バスは54万4千台と全体の82.7％を占めたと明らかにした。路線バスの総営業距離は175万キロ。都市軌道交通（地下鉄やLRT＝軽量軌道交通）