貴重な後輪駆動でマニュアルのスポーツカー後輪駆動でマニュアルのスポーツカーは、現在では貴重な存在。しかし近年の最高傑作と呼べる中古車が、お手頃な価格で売られている。今後の高騰は想像に難くない。【画像】200馬力あれば夢中になれるトヨタ86とBRZ現行のGR86とスープラAE86レビンも全116枚それは、軽いFRシャシーに正確なステアリング、キレの良い自然吸気エンジンというパッケージングのトヨタ86。本物のドライ