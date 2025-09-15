年齢の枠をこえて、50メートル走の速さを競う大会がきょう富山市で開かれ、会場には歓声と笑顔があふれました。県総合運動公園で行われた「50メートルダッシュ王選手権」。ことしは1歳から78歳まで県内外からおよそ440人が参加しました。「お父ちゃんがんばれーがんばれー」参加者は、1回目の予選では年齢や性別ごとにタイムを計測。2回目の決勝では年齢や性別の枠をこえて、タイムの近い相手と50メӦ