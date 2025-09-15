きょうの富山県内は、真夏の暑さが戻り、観測10地点すべてで30度以上の真夏日となりました。朝方は雨が降った所もありましたが、その後は高気圧に覆われ晴れて気温が上がりました。富山市の最高気温は、平年に比べて6度あまり高い33.4度となり、県内の観測10地点すべてで30度以上の真夏日となりました。富山市の富岩運河環水公園では、家族連れらが涼を求めて木陰で休んだり、噴水で水遊びをしたりして、真夏の暑さをしのいでいま