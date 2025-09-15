東京・MIYASHITA PARKは15日、公式Xを通じ、「TWICE×MIYASHITA PARK」特別企画の変更を伝えた。【画像】TWICE×MIYASHITA PARKイベントご来場の皆様へお知らせ特別企画は、TWICEの日本6thアルバム『ENEMY』 発売＆『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』東京ドーム公演を記念したもので、9月9日から17日まで開催予定。この内容について「行政等と検討した結果、東京ドーム公演当日9月16日（火）、17日（水）は多くのご来館が予想さ