富山県内の小学生サッカークラブの頂点をかけた「KNB杯県学童クラブサッカー大会」の開会式が富山市で行われました。県総合運動公園で行われた開会式では、FCカンピオーネ福岡の中谷律太キャプテンが「仲間とともに全力で、この瞬間を楽しむことを誓います」と選手宣誓しました。今年で56回目となる大会には県内56チームが参加し、今月27日からトーナメント戦で県ナンバーワンの座を争います