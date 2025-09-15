グラビアデビュー15周年を迎える鈴木ふみ奈さんの最新写真集『鈴木ふみ奈写真集（仮）』（税込み3520円、日之出出版）が9月25日、リリースされます。「至高のグラビアクイーン」と称される彼女の魅力を余すところなく収めると同時に、新たな挑戦にも満ちた写真集です。【写真】話題になった2024年の写真集「FLY HIGH」の鈴木ふみ奈さん撮影は、東南アジア屈指のリゾート地ベトナム・ダナンと、世界遺産の街並みが残るホイアンで敢