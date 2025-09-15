ピザ屋の店員がモデルでブレイクニューヨークのピザ店で働く男性が、パリコレ出演をきっかけにモデルとしてブレイクし世界の注目を集めている。1月に著名なデザイナー「ウィリー・チャバリア」のパリ・メンズファッションウィークに出演したことから、一躍有名になったのは、クリスティアーノ・ウェンマン(24)。8月20日のインスタグラムの投稿では日本のアパレルブランド「アシックス」とのタイアップ記事を投稿するなど注目