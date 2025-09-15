九州六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社など後援）は15日、福岡県春日市のオクゼン不動産ベースボールスタジアムで第3週第2日の2試合が行われた。西南大は九国大に2―1で競り勝ち4勝1敗とした。九州大は北九大と対戦し、3―2でリードしていた7回表終了時に雷雨のため規定によりコールドゲームに。九州大は今季初勝利を挙げ、単独首位だった北九大は今季初黒星で4勝1敗。久留米大―福岡大の第3試合は17日に延期。午前10時