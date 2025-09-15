◆九州六大学野球秋季リーグ戦第3週第2日九州大3―2北九大（規定により7回コールド）（15日、オクゼン不動産ベースボールスタジアム）唯一開幕から4連勝していた北九大が、思わぬ形で今季初黒星を喫した。3点を追う2回に5番中尾湊（2年・広陵）のソロ本塁打などで2点を返したが、3回以降は走者を出しても1点差を縮められず。7回は2死二、三塁のチャンスをつくったが生かせず、その直後に雷雨で中断。そのままコールドゲー