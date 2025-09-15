広島市の安佐動物公園で「敬老の日」にちなんで長寿の動物をお祝いしました。■宮脇キャスターリポート「きょうは動物たちにとっても敬老の日です」広島市の安佐動物公園では敬老の日に合わせたイベントが行われ、長寿の動物を表彰したほか、クイズも行われました。なんと推定58歳以上なのはこちら2羽のチリ―フラミンゴ。開園当時からこの動物園にいます。また28歳、雌のポニーのサクラなど、長生きをする