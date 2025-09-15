第二次世界大戦で対立した指導者らの子孫が広島に集まり、平和な未来について語り合いました。イベントには、東條英機元首相のひ孫や、原爆投下を命じたトルーマン元大統領の孫など政治指導者らの子孫5人が登壇しました。出席者らは、かつて戦争で対立した過去を乗り越え、互いに理解する必要性などを語り合いました。■東條英機元首相のひ孫東條英利さん「曽祖父は恨みではなく、和解の心で最期を迎えている。自分が末裔