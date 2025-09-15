スペインで開催された自転車レースがイスラエルに抗議するデモ隊による妨害で中止されました。AFP通信などによりますと、スペインのマドリードで14日に開催された自転車レースで、パレスチナ支持を訴える10万人以上のデモ隊が集まりました。デモ隊はゴール付近のバリケードを倒してコースに進入し、警察と衝突する事態となり、安全を守るためレースは中止されました。デモ隊は、イスラエル企業のチームがレースに参加していたこと