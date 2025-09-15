3連休最終日の15日、行楽地から帰る人などで首都圏の高速道路では渋滞が発生しています。高速道路各社によりますと、午後6時半時点で、関越道の高坂SA付近で22キロ、東北道・岩槻IC付近で41キロ。中央道・小仏トンネル付近で22キロ、府中スマートIC付近で19キロなど渋滞が発生しています。上り方面では徐々に交通量が増えてきていて、中央道小仏トンネル付近では最大30キロの渋滞が予想されています。